Borsa | Milano cauta a +0 | 15% | strappa Campari dopo i conti

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladiprosegue senza grandi spunti al pari delle altre Piazze europee. Il Ftse Mib segna un cauto +0,15% a 32.606 punti conche scatta a +6%. Tra gli altri bene StM (+1,97%) in scia al settore dei chip, Ferrari (+1,48%), Erg (+1,37%) e Saipem (+1,19%). Soffrono per le vendite Banca Generali (-1,7%), Recordati (-1,5%), Fineco (-1,4%) e Banco Bpm (-1,05%). Lo spread tra Btp e Bund resta sui 145,5 punti base mentre il rendimento del decennale italiano scende sotto il 3,88%.

Bitcoin: supera soglia 57.000 $ a massimo da 2021, +10% in 2 sedute: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 feb - Continua la corsa di bitcoin che, con un rialzo superiore al 10% in due sedute, ha sfondato la soglia dei 57.000 punti, portandosi ai massimi da ...borsaitaliana

Campari: vendite nette 2023 +8% a 2,91 mld, utile stabile a 330 mln -2-: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 feb - Per il 2024 il management di Campari rimane fiducioso nella continua sovraperformance del settore in un contesto macroeconomico in via di ...borsaitaliana

