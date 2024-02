Incidente | muore a 48 anni investita a piedi da un furgone

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cotignola (Ravenna), 27 febbraio 2024 – Si chiamava Tetyana Lotoshynsca, aveva 48e risiedeva non lontano dal punto in cui è avvenuta la tragedia, la donna che domenica sera, mentre percorreva avia San Severo alle porte dell’omonima frazione cotignolese è statada un, condotto da un 47enne residente nel faentino che sopraggiungeva alla sue spalle, perdendo la vita praticamente sul colpo. Il gravissimo, i cui rilievi sono stati effettuati dal personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 19.30 in un tratto rettilineo e privo di illuminazione della Strada Provinciale 62 ‘San Severo – Cassanigo’, al di fuori dal centro abitato della piccola frazione di San Severo. Alla luce di una prima ricostruzione, ...

Un mazzo di fiori sul banco rimasto vuoto , un minuto di raccoglimento nel cortile della scuola, durante la pausa per la ricreazione. È stata ricordata così, ... (orizzontescuola)

Lavoro e sicurezza, patente a punti nei cantieri e più ispettori: Per tenere aperto il cantiere l’azienda dovrà avere almeno 15 punti in pagella e se ne perderanno 20 se un operaio muore, con il rischio di vedersi sospendere l’attività per un anno. Penalità più ...tg24.sky

Incidente sul lavoro, muore operaio: Un operaio è morto in seguito a un Incidente sul lavoro avvenuto in serata negli spazi dell'azienda Amadori di Mosciano Sant'Angelo. Poco chiara, al momento, la dinamica dei fatti: secondo le prime in ...rainews

Alunna 17enne muore in Incidente stradale: i compagni la ricordano con un mazzo di fiori sul banco rimasto vuoto: Di Un mazzo di fiori sul banco rimasto vuoto, un minuto di raccoglimento nel cortile della scuola, durante la pausa per la ricreazione. È stata ricordata così, questa mattina, dagli studenti del Liceo ...informazione