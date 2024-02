San Romano in Garfagnana: adottato il Piano operativo intercomunale

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilcomunale di San Romano haloche definisce, all’interno del Piano strutturale intercomunale, la disciplina urbanistica ed edilizia organizzata secondo due macro aree e cioè il perimetro del territorio urbanizzato e quello del territorio rurale. "Nel perimetro del territorio urbanizzato- spiega il sindaco Raffaella Mariani- sono disciplinati gli insediamenti esistenti e sono localizzate le possibili nuove aree edificabili, assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, piani attuativi e rigenerazioni, nel rispetto delle normative, dei vincoli e delle indicazione del piano strutturale. Per il perimetro del territorio rurale, le regole omogenee per il patrimonio edilizio esistente e le opportunità di sviluppo sono individuate valorizzando piani di gestione e aziendali di ...

da: Radio-Tv Alta Sostenibilità – Rapporto Territori ASviS: non una classifica ma uno strumento strategico per gli amministratori locali Aumentano le ... (ildenaro)

Strumento operativo adottato in Consiglio: Il Consiglio comunale di San Romano ha approvato la disciplina urbanistica ed edilizia del Piano strutturale intercomunale, suddividendo il territorio in aree urbanizzate e rurali per regolamentarne l ...lanazione

Piano operativo e Piano strutturale: incontro itinerante del Comune per illustrare i progetti: L’amministrazione comunale di Monte Argentario si appresta ad adottare i nuovi strumenti di pianificazione del territorio ... di integrazione all’avvio del procedimento del Piano operativo e del Piano ...grossetonotizie

Piano operativo, ecco le linee guida per le controdeduzioni alle osservazioni: no alle istanze che comporterebbero la riadozione: Lunedì se ne discute in commissione urbanistica. Ok di massima alla richiesta degli ordini professionali per l'aumento di volumi per efficientamento energetico e sicurezza sismica ...luccaindiretta