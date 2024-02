Manganellate e sbarramento statico | quando la polizia interviene | sinistra ko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) «Quante volte siamo tornati a casa con la divisa sporca, dopo aver preso di tutto: sputi, insulti, oggetti... E allora ti scappa da dire: “Ma guarda questo funzionario, non ci ha fatto fare nulla”. I poliziotti del reparto mobile non possono agire in autonomia, sono a disposizione del funzionario della questura. E se la consegna è di non reagire, se il compito è solo quello di fare, puoi anche stare lì per ore senza muovere un dito». L'ispettore Franco Zucchelli, da 34 anni in, da 20 è in forza al primo reparto mobile di Roma. È un capo-squadra. Un “celerino”, in pratica. Adesso è anche segretario provinciale del Mosap, che a Roma, con il Coisp, è il primo sindacato. «Spesso sono anche capo-contingente: da me dipendono più squadre durante il servizio di ordine pubblico». Nessuno meglio di lui conosce ciò che accade in una piazza ...