LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 in DIRETTA | il gruppo riprende i fuggitivi | Team Visma a fare l’andatura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Inizia la scalata del Mont Saint-Laurent (1.2 km al 7%). 14.50 Ilinseguitore si trova a mezzo minuto dalla testa della corsa. 14.47 Ci stiamo avvicinando al Mont Saint-Laurent, muro indicato come il più ostico in questa corsa. 3,5 km la distanza che separa ildall’inizio dell’asperità. 14.44 Azione imperiosa di Dylan Van Baarle, il campione d’Olanda in carica ha di fatto causato un altro spezzamento nel primo. 14.43 Ripresi i primi cinque, ilimpone sin da subito il ritmo, l’obiettivo è quello di far staccare i velocisti. 14.42 Rischio enorme per Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Il capitano delbelga si tocca con un compagno di squadra e per poco non ...