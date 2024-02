Ucraina | l’appello di Andriy Shevchenko all’Italia | “Pace nostro obiettivo | vostro aiuto è fondamentale”

Ucraina, l'appello di Shevchenko: Vostro aiuto fondamentale. IL VIDEO

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha lanciato un nuovo appello, paese a cui l’ex attaccante è molto legato grazie ai tanti anni passati con la maglia del Milan. L’attuale presidente della Federcalcio, in occasione del secondo anniversario dall’inizio della guerra, ha condiviso un videomessaggio rivolto proprioe in particolare a Milano che lui stesso definisce “la mia città preferita”. “Faccio questo appello da Kiev, il mio paese sta subendo una grave ingiustizia e tutti insieme stiamo combattendo per il valore e la libertà di un popolo straordinario – afferma– L’ha grande bisogno di sostegno e anche il. Serve prendere posizione e far sentire la nostra e la ...