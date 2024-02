Milan-Inter Primavera 1-1 | pagelle | Kamate impressionante 8 | un flop!

Primavera 1 Tim - Milan-Inter 1-1: Camarda mette la firma sul derby! | LIVE News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’pareggia col risultato di 1-1 contro ile resta in testa al Campionato1. Su tutti si distingue, autore del gol. C’è un flop a centrocampo. Ledella gara andata in scena al Centro Sportivo Peppino Vismara. Raimondi 7: Il “no” secco a Zeroli nel secondo tempo è ancora negli occhi di tutto. Ma salva il risultato anche nella prima frazione di gioco.venti sicuri e decisivi per il risultato finale del match.– DIFESA Aidoo 7,5: Dà l’impressione di essere il più attento e preparato del pacchetto difensivo. Non lascia troppi spazi agli avversari e dialoga bene coi compagni sulla fascia destra. Stante 6: Eccessiva leggerezza sul gol subito per opera di ...