Signora illusione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel globo si diffondono incendi pericolosi e adesso il nostro Paese è coinvolto nella guerra policentrica anche come protagonista diretto. Alla situazione mondiale se ne accompagna una interna di economia reale molto pesante, i cui contorni sono noti anche se mediaticamente sottoesposti. In questo contesto la politica nazionale mette in scena scontri, accuse, offese artefatte L'articolo proviene da Il Difforme.