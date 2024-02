Serie d Crema le prova tutte Danesi esonerato Squadra a Piccolo Caccia alla salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Cremona) Stop: si cambia. Il, dopo il ko (0-1) al Voltini contro la Clivense ha sollevato dall’incarico di responsabile della primamister Andrea. Una mossa da ultima spiaggia, quella fatta dal presidente Zucchi e dai suoi più stretti collaboratori, per cercare di dare una scossa ai giocatori ere nell’impresa di agguantare la zona playout (al momento a +6). La classifica dice penultimo posto, 20 punti: piazzamento da retrocessione diretta. Con ancora due mesi e mezzo di campionato e tanti punti a disposizione tutto è ancora possibile. La dirigenza ha deciso di affidare laa Michele(foto), classe 1985, da dicembre allenatore della formazione under 17. Domenica sarà in panchina a Ponte San Pietro contro il fanalino ...