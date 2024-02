Salvini, stop terzo mandato in commissione ma Aula sovrana - Ultima ora - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "La proposta è stata bocciata inpoi se ne parlerà nell'del Parlamento, che èe i cittadini sapranno come scegliere": lo dice il leader della Legaparlando in Sardegna della proposta di cancellare il tetto alper i governatori. "Secondo me è un peccato pensionare sindaci e governatori dopo due mandati, anche se sono bravissimi, apprezzatissimi e votatissimi si devono fare da parte. E' un errore - ribadisce - perché trovare un buon sindaco e un buon governatore di questi tempi non è facilissimo e se te lo trovano buono i cittadini, se lo vogliono rieleggere, hanno il diritto di farlo. La posizione della Lega in questo senso è chiara".