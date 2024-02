Ferrara rivive in 20mila mattoncini Lego | opera donata al comune

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - Ben visibili sono Palazzo dei Diamanti, col suo caratteristico bugnato, la chiesa e il campanile (pendente) di San Benedetto, ma anche lo stadio Mazza, il Castello Estense e la Cattedrale. Nella città pentagona in versionenon mancano dettagli e il caratteristico color mattone. Con maestria e non solo, sono serviti ventimilaper riprodurre fedelmente la città di, città natale dell'artista, luogo del cuore e delle proprie radici. L', di Marco Negossi - che da anni vive a Molinella, dopo aver lavorato a Bologna - è stataal sindaco della città, Alan Fabbri, che l'ha accolta come si accoglie un dono prezioso, "con piacere e ammirazione". "Il primo pezzo che ho realizzato è stato quello della Certosa - racconta l'autore, Marco Negossi - ...