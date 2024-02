(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 –non si cancellano. A ormai sei giorni daldi via Mariti il cordoglio die dell’Italia è unanime. Si chiede che tragedie del genere non accadano più. Segui gli aggiornamenti sulla vicenda.

Crollo di Firenze, restano rabbia e dolore. Scattano le autopsie per le cinque vittime: La tragedia di via Mariti con cinque morti e tre feriti. La procura al lavoro. Nella giornata di mercoledì tanta gente alla manifestazione con i segretari di Cgil e Uil ... lanazione

CROLLO FIRENZE/ LA POLIZIA CERCA MESSAGGI CANCELLATI RELATIVI ALLE FORNITURE, SABATO I FUNERALI DI COCLITE: Crollo del cantiere a Firenze, la Polizia Postale sta esaminado il materiale sequestrato nelle due sedi della Rdb, tra le quali quella di Atri, che ha fornito la trave e il supporto, e della ditta che ... certastampa

Crollo Firenze: stretta del governo. Ma la Procura nazionale non si fa: Sì all’interdizione dalle gare pubbliche, da due a cinque anni, per le imprese che non rispettano le norme sulla sicurezza dei lavoratori. No alla nascita della Procura nazionale specializzata e del ... ilfattoquotidiano