Allegri rivoluziona la Juve | la scossa del tecnico alla squadra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024)prova a dare lae la rivoluzione potrebbe partire dal modulo perché ha provato il 4-3-3prova a dare lae la rivoluzione potrebbe partire dal modulo perché ha provato il 4-3-3. Illivornese, nella partitella di mercoledì, ha deciso di mescolare le carte e di sistemare in campo la formazione con quattro difensori e tre attaccanti. Weah e Kostic come terzini, mentre davanti nel tridente Vlahovic con Chiesa e Cambiaso. Le alternative sarebbero Yildiz avanti e Cambiaso spostato dietro. Questa potrebbe essere la mossa dell’allenatore per ritrovare nuovi stimoli. Lo scrive Tuttosport.