Incidente in A1 | camion distrutto in un tamponamento Un ferito | traffico nel caos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Terni, 21 febbraio 2024 –oggi in autostrada A1. Si è verificato stamani all’altezza del km 467+500 in direzione Roma tra Orvieto e Attigliano. Due tir si sono tamponati, uno deiè rimasto completamente. Per fortuna solo una persona è rimasta ferita in modo lieve.andato completamente nel. Si sono registrate code fino a 12 km in direzione sud. La circolazione è stata deviata su una corsia. Le strade alternative Autostrade per l’Italia consiglia a chi è in viaggio verso Roma di uscire ad Orvieto, percorrere la SP71 in direzione Montefiascone e successivamente la SS2 Cassia in direzione Viterbo, la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in autostrada a Orte. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per il raccordo ...