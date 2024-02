Giani a Marina di Pisa | “Rocce come diga risposta efficace”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)di, 21 febbraio 2024 – «Sono contento di essere venuto a rendermi conto personalmente diquestebianche sono state perfettamente tagliate e sagomate per lo scopo che hanno, perché riescono a dare unaa mio giudizio moltodopo il dramma vissuto a novembre dadi». Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio, dopo il sopralluogo di oggi per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle dighe foranee adidanneggiate dalle mareggiate del novembre scorso: allora il mare invase per chilometri l'abitato della frazione balnearena causando diversi milioni ...

