Dal palco dell’Ariston a New York | BigMama sbarca all’ONU

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSulha portato un messaggio di uguaglianza e amore universale, denunciando bullismo, body shaming e ogni tipo di violenza e discriminazione, orainterverrà il 22 febbraio nell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Newper parlare ad una platea internazionale di 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, nel Palazzo di Vetro. L’artista nativa di San Michele di Serino è stata scelta per intervenire, nell’ambito dell’iniziativa ‘Gcmun talks’ dal titolo ‘Le arti per la cittadinanza globale’ (The Arts for Global Citizenship #AGCNew24), organizzato da United Network, organizzazione associata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite. Il tema del suo speech sarà ‘Crescere e guardare al futuro’ e, partendo dalla ...