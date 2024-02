No! Questa trascrizione dell’intervista di Tucker Carlson a Putin è falsa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il presidente Joe Biden «non ha il controllo del suo Paese» e «forse nemmeno si rende conto di quello che sta succedendo»; i palestinesi «vengono devastati» da Israele che «agisce in maniera impunita». Secondo diversi post virali sui social, questo è quello che il presidente russo Vladimiravrebbe detto al giornalista statunitensenell’intervista pubblicata lo scorso 9 febbraio. La prima a un giornalista occidentale dall’inizio della guerra in Ucraina, nella quale il leader del Cremlino non ha mancato di ribadire la propria linea propagandistica, informazioni false comprese. Ad ogni modo, quella oggetto di verifica è unadiCarslon a. Vediamo nel dettaglio una bufala particolarmente ...