Spagna | il Re dà a Sanchez incarico per formare un governo

Il leader socialista ha due mesi di tempo per ottenere la maggioranza in parlamento. Necessario il supporto delle formazioni indipendentiste di ...

"Non c'è alternativa a Pedro, o meglio per lal'unica alternativa a un governo di sinistra sono le elezioni, ma chi vuole tornare di nuovo al voto in questo momento". Un esponente ...... ha annunciato che il Re Felipe VI ha proposto che il leader dei Socialisti, Pedro, tenti ...maggioranza per l'investitura ma anche una maggioranza di legislatura che dia un governo della...

Spagna, il re incarica Sanchez di formare il nuovo governo: «Maggioranza per dare stabilità al Paese» ilmessaggero.it

Spagna, re Felipe VI incarica Sanchez per la formazione del governo Sky Tg24

(askanews) - La presidente del Congresso dei deputati spagnoli, Francina Armengol, ha annunciato che il Re Felipe VI ha proposto che il leader dei Socialisti, Pedro Sanchez ... legislatura che dia un ...Il premier uscente Sánchez ha ricevuto l'incarico da Re Felipe VI dopo il fallimento del leader di destra Feijóo. Tenterà un'alleanza con i catalani ...