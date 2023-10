Compagni nostalgici | se adesso la sinistra si aggrappa ai suoi nonni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ma quale Elly Schlein. Ma quale ricambio generazionale e rinnovamento del partito. Ma quale apertura ai movimenti. Quando bisogna andare contro il centrodestra e il governo Meloni, lapreferisce buttarsi sull'usato sicuro, richiamando in servizio degli ex mostri sacri che oggi, però, sembrano più adatti al ruolo di “nobili”. Così ecco che Repubblica, la Stampa e In altre parole, il programma di Gramellini in onda su La7, rispolverano nell'ordine Giuliano Amato (ex premier, 85 anni), Lamberto Dini (ex premier pure lui, 92 anni) e Achille Occhetto (mancato premier nel 1994 per colpa di Berlusconi, 87 anni). La colpa non è loro, sia chiaro, e tutti speriamo di arrivare a quell'età nella stessa forma, ma il fatto che i progressisti siano costretti a inseguire le solite vecchie glorie (a questi tre di solito si aggiungono Prodi e Bersani), ...