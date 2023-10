Ajax | Van Gaal torna come consulente tecnico

(Di martedì 3 ottobre 2023) Louis vantornerà all’nel ruolo di. Lo ha annunciato il club olandese sui suoi canali social. “Vorrei aiutare l’. La mia vita si svolge in gran parte in Portogallo e questo si combina bene con questo ruolo diesterno”, ha detto l’ex allenatore dell’Olanda e del Manchester United. SportFace.

Una domenica da dimenticare per il calcio olandese: Ajax-Feyenoord è stata sospesa sul risultato di 0-3 per gli incidenti provocati dai...

Louis van Gaal non sarà il prossimo allenatore dell' Ajax . Dopo l'addio di Sven Mislintat, ormai ex direttore tecnico dei lancieri,...

...a punteggio pieno a +4 sui campioni in carica del Feyenoord e addirittura a +16 sul disastroso,... Benítez; Teze, Bella - Kotchap, Boscagli,Aanholt; Tilman, Saibari, Veerman; Bakayoko, de Jong,...Brobbey speelt bal te ver voor zich uit, keeper komt uit, bal raakt kniekeeper , Brobbey schiet tegen het hoofdVaessen. Bal is op dat moment minimaal een meter verwijderdde voetBrobbey .pic.twitter.com/nETTXl6BZK pic.twitter.com/B61B6sE3PD - Plock (@Plock01) ...

AJAX, UFFICIALE IL RITORNO DI VAN GAAL - Sportmediaset Sport Mediaset

Marco Van Basten duro post Ajax-Feyenoord: "Bisogna fermare il ... Eurosport IT

Louis Van Gaal torna all'Ajax. Non in panchina, bensì in società: l'olandese sarà il consulente del consiglio d'amministrazione dei lancieri. L'ufficialità è arrivata nella serata di martedì.WAALWIJK (Olanda) - Il portiere del Waalwijk Etienne Vaessen ha tenuto con il fiato sospeso il mondo del calcio dopo aver perso i sensi nel match contro l'Ajax. Il dirigente del Waalwijk Van Mosselvel ...