Devi morire mafioso del c***o Salvini? Minacciato | chi non ha detto una parola

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) «Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì». È lo stesso vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo, a postare nel tardo pomeriggio di ieri lo screenshot delle minacce ricevute, con tanto di profilo dell'autore che, tra gli insulti, apostrofa il leader della Lega come un «pezzo di m....», dicendosi convinto che »prima o poi salterai in aria». E ancora: «del ca... Parli male del Sud ma sei il primo camorrista e ndranghetista italiano. Uomo di me...”, si legge ancora scorrendo i commenti. E poi c'è anche chi sollecita una replica che forse arriverà ma dalla Digos, dalla Polizia postale e dai carabinieri che già indagano. Tanto più che c'è pure chi si lancia in avvertimenti mirati: «Rispondi infame. Tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria. Ciao fascista ...