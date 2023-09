Montecitorio | question time con i ministri Tajani | Giorgetti | Pichetto Fratin e Schillaci

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ROMA – Si svolge oggi, 27 settembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio, risponde a una interrogazione sui tempi di definizione del cosiddetto “Piano Mattei per l’Africa” e alle relative risorse finanziarie (Provenzano – PD-IDP). Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a prevedere adeguate risorse finanziarie ai fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici (Boschi – A-IV-RE); sulle iniziative per contrastare gli effetti del rialzo dei tassi di interesse sul mercato immobiliare e sui prezzi delle materie prime (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sugli intendimenti ...