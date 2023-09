Alessandria | uccide la suocera in una casa di riposo e poi si toglie la vita

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Omicidio-suicidio nalladidell'istituto Divina Provvidenza ad. Dalle prime indagini, un uomo che è andato a trovare lanella struttura, l'ha uccisa perrsi poi a sua volta la. Da chiarire il motivo della tragedia. Sono ancora molti gli elementi su cui stanno lavorando i carabinieri della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche di. In base alla segnalazione del 118, l'uomo avrebbe avuto una sessantina d'anni e l'anziana un'ottantina.

E' successo nel giardino della struttura dell'istituto Divina Provvidenza. Carabinieri al lavoro per ricostruire cosa sia successoSono ancora molti gli elementi da accertare e da definire con chiarezza, sui quali stanno lavorando i carabinieri della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche di. In base ...

