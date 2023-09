Jolanda Renga | la figlia di Ambra debutta col suo primo libro | “Una forza della natura”

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non ha seguito né le orme di mamma né quelle di papà, ma la vena artistica e creativa sicuramente non le manca:del cantautore Francesco e diAngiolini, hato come scrittrice. Si intitola Qualcosa nel modo in cui sbadiglia il suoromanzo, in uscita martedì 26 settembre in tutte le librerie. E non potrebbe rendere più fieri i genitori., il suoromanzo Ad appena 19 anniha realizzato il suo sogno: il 26 settembre uscirà Qualcosa nel modo in cui sbadiglia, il suoromanzo. Lo ha annunciato su Instagram, dove qualche giorno fa ha mostrato in anteprima la copertina del suo, disegnata da ...