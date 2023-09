Il gran inizio di stagione del Brighton di De Zerbi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12? Fallo volontario di Mascolo che esce per Hackett. 32-15 Mickey da tre! Da campione! Sbaglia Burnell da ...

Missione riscatto per il Milan di Stefano Pioli in cerca di punti preziosi per tornare in vetta alla classifica insieme all’Inter. I rossoneri,...