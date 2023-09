(Di sabato 23 settembre 2023) Opportunità sfumata per la Samp, con l'Udinese che intende ingaggiare i due difensori. L'alternativa è...

L'Inter ha fatto appena due punti tra Monza,, Empoli, Bologna e Spezia. Esaltandosi poi ... Quando poi i nerazzurri sida San Siro, la luce si spegne del tutto: solo Salernitana e ...Le ultime due uscite stagioni sono stati due pareggi chei giallorossi dalla vetta, ... Giampaolo, voto 3: per l'allenatore ormai exè arrivato uno di quei primati che nessuno ...

Sampdoria, si allontanano Mustafi e Papastathopoulos. No al colpo last minute ItaSportPress

Parma-Sampdoria, Enrico Nicolini: partita a senso unico, ma... ClubDoria46.it

Opportunità sfumata per la Samp, con l'Udinese che intende ingaggiare i due difensori. L'alternativa è ...Parma-Sampdoria, i ducali sono gli stra favoriti della vigilia, ma Enrico Nicolini non dispera: non sempre nel calcio vincono i più forti La partita tra Parma ...