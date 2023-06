Papa Francesco | il chirurgo | Parametri regolari | parte della convalescenza in ospedale

(Di sabato 10 giugno 2023) Fotogallery - Peral Gemelli nuovi disegni per una pronta guarigione: stavolta firmati dai piccoli pazienti di Oncologia come intervenire Soffocamento, la manovra di Heimlich sui ...

Fotogallery - Peral Gemelli nuovi disegni per una pronta guarigione: stavolta firmati dai piccoli pazienti di Oncologia come intervenire Soffocamento, la manovra di Heimlich sui bambini LA DECISIONE ...Nessun Angelus didomenica 11 giugno. Bergoglio , che da mercoledì è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato operato all'addome, non reciterà la preghiera mariana in pubblico. L'annuncio ...'Il decorso post operatorio dicontinua ad essere regolare'. È quanto hanno dichiarato Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il, e Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, durante un ...

Papa Francesco al Gemelli, trascorsa bene anche la scorsa notte Vatican News - Italiano

Città del Vaticano, 10 giu. - (Adnkronos) - Papa Francesco, ricoverato da mercoledì, domani ha accettato il consiglio dei medici e rinuncerà ...Papa Francesco non recitera’ domani in pubblico la preghiera dell’Angelus, ma solo in privato. E’ stato annunciato nella conferenza stampa tenuta stamani al Gemelli. “Su indicazione dello staff medico ...