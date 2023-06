Guerra Ucraina-Russia | Kiev | “Controffensiva non è ancora iniziata”

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – “Quando lainizierà, se ne accorgeranno tutti”. L’non halanciato l’attacco contro lanellaoltre 15 mesi fa. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Oleksiy Danilov citato da Ukrinform, precisando che le forze di difesa dinon hanno avviato ad oggi la previstaper liberare i territori temporaneamente occupati dalla. “Quando tutto questo inizierà lo decideranno i nostri militari. E tutti lo sapranno e lo vedranno”, ha aggiunto Danilov, sottolineando che i russi hanno erroneamente considerato l’avanzata dell’esercito ucraino in alcuni punti come l’inizio di una grande operazione. Almeno tre persone sono morte a ...

... migliaia di chilometri quadrati di campagna e decine di villaggi inondati, tutti i quartieri sud della città di Kherson sommersi: è questo il colpo d'occhio sul sud dell'investito dall'onda ...Tutto il resto sono attese che abbiamo tutti quanti, nello sperare che lafinisca, oppure ... Nazisti La missione insi capisce che lo ha segnato, avendo visto e toccato la distruzione di ...Il disastro della diga di Kakhovka è l'ultimo esempio della follia di questain Europa a cui nessuno pare intenzionato a porre fine. Zelensky ripete al cardinale Zuppi che l'unica pace possibile è la sconfitta della Russia e l'incriminazione di Putin. Una strada ...

Guerra Ucraina Russia, news. Diga distrutta, Zelensky: è bomba ambientale Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 470. Kiev sostiene di non aver lanciato ancora la controffensiva pianificata per riconquistare il territorio occupato dai russi. Duro braccio di ferro con Mosca a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...