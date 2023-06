È ora di fare i conti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) È tempo di sedersi, prendere carta e penna e: il futuro che aspetta l’enogastronomia contemporanea è più vicino di quanto si pensi. Insieme alla tanto ricercata sostenibilità ambientale è necessario parlare in maniera aperta e trasparente delle problematiche quotidiane che riguardano la parte economica e finanziaria della ristorazione, instaurando un dialogo costruttivo. Ed è proprio partendo da questo nodo tematico che il tavolo 4, moderato da Ilaria Ricotti, è riuscito a mettere in luce difficoltà ed estrarre soluzioni sinergiche. Che l’aumento generalizzato dei prezzi sia all’ordine del giorno non è di certo una novità, come non lo sono nemmeno l’incremento dei costi logistici e lanua ricerca di personale: dall’emergenza pandemica ai nuovi assetti geopolitici contemporanei, tutto deve in qualche modo far prevedere ...