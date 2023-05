Lecce | versa alcool addosso alla moglie e le dà fuoco | donna in rianimazione

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'uomo l'ha anche ferita all'addome e a un fianco con un'arma da taglio Hato, in particolare sul volto e sui capelli, nella loro abitazione in via Cadorna a Galatone, in provincia di, e poi le ha dato. Inoltre l’ha ferita con un’arma da taglio colpendola all’altezza dell’ombelico e del fianco destro. Sull’episodio indagano i carabinieri. Attualmente la, che ha appena fatto in tempo a riferire ai sanitari quanto le era successo, è ricoverata in ospedale indove è stata intubata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... in particolare sul volto e sui capelli, nella loro abitazione in via Cadorna a Galatone, in provincia di, e poi le ha dato fuoco. Inoltre l'ha ferita con un'arma da taglio colpendola all'...

