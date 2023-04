Traffico Roma del 02-04-2023 ore 14:30 (Di domenica 2 aprile 2023) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati Buon pomeriggio processione religiosa per le strade del centro nell’aria tra il Circo Massimo Piazza Bocca della Verità e Piazza Venezia temporanea chiusura al Traffico nei trasporti mezzi deviati o con limitazioni fino alle 15:30 concludi due corse podistiche una in centro l’altra a Montesacro nel pomeriggio alle 18 la serie A all’Olimpico Roma Sampdoria modifiche per il Traffico nell’area circostante ricordiamo che per il parcheggio Sono a disposizione le aree di Piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade al Villaggio Olimpico tra Largo San Giovanni sul viale delle Mura latine attenzione un incidente anche sulla Cassia un incidente è tra le zone La storta e la Giustiniana altezza via Torre delle cornacchie alla fiera di Roma Oggi ultimo giorno con ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati Buon pomeriggio processione religiosa per le strade del centro nell’aria tra il Circo Massimo Piazza Bocca della Verità e Piazza Venezia temporanea chiusura alnei trasporti mezzi deviati o con limitazioni fino alle 15:30 concludi due corse podistiche una in centro l’altra a Montesacro nel pomeriggio alle 18 la serie A all’OlimpicoSampdoria modifiche per ilnell’area circostante ricordiamo che per il parcheggio Sono a disposizione le aree di Piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade al Villaggio Olimpico tra Largo San Giovanni sul viale delle Mura latine attenzione un incidente anche sulla Cassia un incidente è tra le zone La storta e la Giustiniana altezza via Torre delle cornacchie alla fiera diOggi ultimo giorno con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteoparlato : RT @BringyourbikeTV: Pare che Roma sia seconda soltanto a Bogotà per ore perse nel traffico. Ma ci si riferisce alle ore passate in coda in… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Cassia ?????? traffico rallentato altezza Via Torre delle Cornacchie #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 13:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - formarbike : RT @BringyourbikeTV: Pare che Roma sia seconda soltanto a Bogotà per ore perse nel traffico. Ma ci si riferisce alle ore passate in coda in… - sabricappa : Ehi sindaco @gualtierieurope, potresti far riaprire la ciclabile sul lungotevere? Che state aspettando a metterla i… -