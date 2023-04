(Di domenica 2 aprile 2023)ha fatto la storia ieri notte. La vittoria contro Charlotte non solo le ha permesso di vincere lo Smackdown Women’s Title, ma le ha concesso di crogiolarsi di un incredibile traguardo. La nuova campionessa è la prima ed unica donna ad averfemminili della WWE, ovvero a NXT, NXT UK, Raw e Smackdown, compresi i Women’s Tag-Team Titles. Una “super” Grand Slam Champion, se mi passate il termine. Ecco un estratto delle sue parole dalla conferenza stampa post-Wrestlemania di stanotte. “Sono qui per fare la storia, l’ho fatta!”, giustamente più che sicura di sé dopo la vittoria, ha affermato: “Sono qui per fare la storia. Sono cresciuta ad Adelaide, in Australia, e ho sempre avuto questo sogno di arrivare in WWE, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Rhea Ripley ha vinto tutti i titoli a disposizione in WWE, il suo commento: 'E' dannatamente soddisfacente'… - TSOWrestling : Tutto l'orgoglio del Re dei Re #TSOW #TSOS - gioda89 : RT @donnetralecorde: Dopo una dura battaglia sul ring di WrestleMania 39, Rhea Ripley conquista la cintura di SmackDown battendo Charlotte… - TSOWrestling : Mami nella storia #TSOW #TSOS - airgibbo : Recuperato un po' della notte 1 di Wrestlemania e ci sono già stati due match banger (Rhea Ripley vs Charlotte e Us… -

In attesa di vederlo in azione nella sfida Father vs Son contro Dominik (che all'inizio dell'evento ha abbandonato l'arena insieme ae Damien Priest), la Superstar di San Diego ha preso ...L'australiana, vincitrice della Royal Rumble 2023, sfiderà Charlotte Flair per il titolo: ''Diventerò campionessa'' assicura la Superstar, che si ...

