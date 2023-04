Ultime Notizie – Meloni saprà gestire mediazione con Ue

(Di sabato 1 aprile 2023) “La premier si è fatta ormai le ossa. Adesso deve accelerare, sapendo che dovràle difficoltà nella sua maggioranza”. Quindi porti avanti “con calma” lacon Bruxelles, senza cercare capri espiatori e offrendo rassicurazioni per averne altrettante in cambio. L’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, non si farà trascinare nella mischia, quindi non intende farsi coinvolgere nelle polemiche legate all’attuazione del Pnrr. Tuttavia, secondo quanto scrive Francesco Verderami sul ‘Corriere della Sera’, è fiducioso sulla possibilità che Giorgiariesca a trovare un accordo con l’Unione europea e a realizzare quanto previsto dal Piano. In Europa, risulterebbe all’ex premier secondo quanto scrive sempre il quotidiano di via Solferino, “non c’è un complotto” contro l’Italia: il rapporto tra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - marcus98969777 : RT @BettaninManuela: @Lollicau @MEF_GOV @CalderoneMarina @ClaudioDurigon @w_rizzetto L’hanno studiata eccome. A parte che dalle ultime noti… - CorriereCitta : Lite tra stranieri a Termini: 24enne prende a calci e pugni le auto e minaccia i militari - milansette : Napoli-Milan, partita della svolta per Leao? Il portoghese cerca riscatto -

Delle20 posizioni della graduatoria europea, 5 sono occupate dalle regioni del Mezzogiorno: la Puglia è al 190/o posto, la Sicilia al 191/o, la Basilicata al 196/o, la Campania al 206/o e la ...Il Calcio Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen a causa di un infortunio per la seconda volta in stagione. Il tecnico Luciano Spalletti dovrà rimediare alla sua assenza già domenica sera ...Monza - Lazio: lesulle formazioni Previsti pochi cambi nella formazione titolare che manderà in campo Raffaele Palladino . In difesa si rivede Marlon , pronto a prendere il posto ...

Roberto Parodi, fratello di Cristina e Benedetta: «Il Naftone, le moto, Area B e le auto elettriche. La mia verità» Corriere Milano

TORTONA - Tortona, studenti del Peano colpiti da intossicazione alimentare in gita, nessuno in gravi condizioni di salute.Gli stuntman, parte fondamentale nella realizzazione dei film, a lungo hanno cercato un riconoscimento da parte dell’Academy, e negli ultimi 20 anni hanno cercato di essere finalmente inseriti come ...