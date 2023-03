(Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldè stato rinviato a giudizio per il meno grave e più grottesco dei tanti presunti e accertati reati commessi prima, durante e dopo la sua tragica permanenza alla Casa Bianca, da dove nel 2020 è stato cacciato a furor di popolo dagli americani che l’avevano eletto quattro anni prima (sebbene con tre milioni di voti in meno rispetto alla sconfitta Hillary Clinton). La prima storica incriminazione di un ex presidente, ma adesso ne seguiranno altre ben più consistenti grazie al tabù infranto, è un’altra delle tante prime volte di. Già due volte,è stato messo sotto accusa dal Congresso e salvato soltanto grazie al voto di maggioranza del suo partito al Senato, anche perché – come disse il capogruppo repubblicano Mitch McConnell- su certe cose, una volta uscito dalla Casa Bianca, avrebbe potuto rispondere alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... christianrocca : Il golpista e la pornostar Nessuno tocchi Caino e il dovere di fermare il secondo golpe di Trump - CorbelliFranco : RT @ChrisRicchiuti: Torniamo alla civiltà, alle regole. Nessuno tocchi più la #proprietàprivata?? ? RECLUSIONE da 5 a 9 anni ? MULTA da 5… - Agoetilde95 : RT @ChrisRicchiuti: Torniamo alla civiltà, alle regole. Nessuno tocchi più la #proprietàprivata?? ? RECLUSIONE da 5 a 9 anni ? MULTA da 5… - VercesiErnesto : RT @ChrisRicchiuti: Torniamo alla civiltà, alle regole. Nessuno tocchi più la #proprietàprivata?? ? RECLUSIONE da 5 a 9 anni ? MULTA da 5… - Quintarelli_A : RT @ChrisRicchiuti: Torniamo alla civiltà, alle regole. Nessuno tocchi più la #proprietàprivata?? ? RECLUSIONE da 5 a 9 anni ? MULTA da 5… -

Una nuova aggressione al'ospedale Santobono di Napoli, la seconda in 2 giorni e la numero 18 fra Asl Napoli 1 e 2 da inizio anno. A segnalarla è l'associazione "Ippocrate". Poco dopo la mezzanotte di ieri il padre di un piccolo paziente varca le porte del pronto soccorso pediatrico con suo figlio, l'infermiera di triage lo classifica come ...Sul CorMez le preoccupazioni dell'associazione 'Ippocrate'. Sono solo 4, a Napoli, le ambulanze medicalizzate People walk past a mural reading "Napoli Champion" on March 24, 2023 in Naples, as the city braces up for its potential ...Basta con le promesse!pertanto la nostra sanità fino a che non sia fatta chiarezza su tutti i servizi e le strutture territoriali promesse che nel resto della Toscana sono già realtà ...

PAKISTAN: TRE CONDANNATI A MORTE PER L'OMICIDIO DI UN ... Nessuno tocchi Caino

Riportando la proposta lanciata da 'Nessuno Tocchi Ippocrate', gruppo Fb che denuncia le aggressioni agli operatori sanitari, De Palma chiede: "c'è allora davvero bisogno dell'esercito Se il rischio ...Sul CorMez le preoccupazioni dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Sono solo 4, a Napoli, le ambulanze medicalizzate La festa per lo scudetto del Napoli preoccupa le forze dell’ordine, che già ...