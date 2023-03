David di Donatello, “Esterno notte” ottiene 18 candidature (Di giovedì 30 marzo 2023) È "Esterno notte" di Marco Bellocchio il film che ha ottenuto il maggior numero di candidature alla 68esima edizione dei premi David di Donatello, esattamente diciotto, seguito da "La stranezza" e "Otto montagne", che hanno avuto quattordici nomination, "Il signore delle formiche" undici, e "Nostalgia" nove. Saranno proprio queste cinque opere a contendersi il David per il miglior film, e i loro rispettivi autori, Bellocchio, Roberto Andò, Félix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, Gianni Amelio e Mario Martone, a contendersi quello per il miglior regista.I candidati ai premi, che verranno assegnati il 10 maggio con una cerimonia condotta da Carlo Conti e trasmessa in diretta su Rai1, sono stati annunciati in Rai da Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 marzo 2023) È "" di Marco Bellocchio il film che ha ottenuto il maggior numero dialla 68esima edizione dei premidi, esattamente diciotto, seguito da "La stranezza" e "Otto montagne", che hanno avuto quattordici nomination, "Il signore delle formiche" undici, e "Nostalgia" nove. Saranno proprio queste cinque opere a contendersi ilper il miglior film, e i loro rispettivi autori, Bellocchio, Roberto Andò, Félix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, Gianni Amelio e Mario Martone, a contendersi quello per il miglior regista.I candidati ai premi, che verranno assegnati il 10 maggio con una cerimonia condotta da Carlo Conti e trasmessa in diretta su Rai1, sono stati annunciati in Rai da Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia ...

