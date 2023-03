Atripalda | ladri in fuga dopo furto in appartamento | recuperate armi e refurtiva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Atripalda, ladri in fuga: inseguimento in autostrada, recuperati armi e bottino #Atripalda - ottopagine : Sfondano vetrina e tentano il colpo: ladri in azione nella notte ad Atripalda #Atripalda -

... su disposizione del Centro Operativo Polizia Stradale, sono intervenuti per una segnalazione di un furto consumato poco prima in un appartamento ad(AV) i cui autori si erano allontanati a ...in azione, questa notte, ad, in via Manfredi. Alcuni malviventi hanno tentato il furto in un negozio di abbigliamento, spaccando una vetrina. I banditi hanno provato a .... Furti in Irpinia, comuni nel mirino deiscatenati e continuano i controlli delle forze dell'ordine, per prevenire i reati anche di natura predatoria. Continuano i controlli a tappeto ...

Svaligiano un appartamento ad Atripalda, ladri intercettati dalla ... Irpinia TV

Gli agenti della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno tentato di fermare i ladri dopo un lungo inseguimento, ma i fuggitivi hanno abbandonato la vettura, riuscendo a dileguarsi a piedi nelle campagne ...Gli agenti della polizia stradale di Napoli Nord sono intervenuti per una segnalazione di un furto consumato poco prima in un appartamento ad Atripalda i cui autori si erano allontanati a ...