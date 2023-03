Borsa: Milano chiude in rialzo con la corsa di St e le banche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Seduta vivace per Piazza Affari, così come per le altre Borse europee, con Milano che chiude a +1,56% con il Ftse Mib vicino ai 27mila punti. Di slancio soprattutto St (+6,3%) sulla scia dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Seduta vivace per Piazza Affari, così come per le altre Borse europee, conchea +1,56% con il Ftse Mib vicino ai 27mila punti. Di slancio soprattutto St (+6,3%) sulla scia dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La #Juventus solleverà l'eccezione della competenza territoriale: il processo non va fatto a Torino, dirà, ma a Mil… - infoiteconomia : Borsa: Europa alla riscossa con banche e tech, a Milano (+1,56%) volata di St - infoiteconomia : Borsa Milano oggi, tengono le banche: bene Piazza Affari - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo con la corsa di St e le banche: Ftse Mib punta 27mila punti. In recupero Mps, vendit… - bizcommunityit : #Borsa: si allenta tensione su #banche ma a Milano (+1,2%) soffre Mps - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati -