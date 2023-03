Buon test per l'Under 21, battuta 3-1 l'Ucraina (Di lunedì 27 marzo 2023) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Nell'ultimo test prima dell'Europeo di giugno, l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato batte 3-1 i pari età dell'Ucraina e dà continuità alla vittoria sulla Serbia di venerdì. A Reggio Calabria sono le reti di Lovato e Colombo (doppietta) a decidere un match in cui gli azzurrini hanno sfruttato solo in parte il gran numero di occasioni concesse dagli avversari. La prima chance nasce proprio da una sbavatura del portiere Neshcheret che combina un pasticcio palla al piede, ma Cancellieri e Colombo non ne approfittano. Il protagonista del primo tempo è Nicolò Fagioli. E' suo l'assist per il gol del vantaggio al 19?: calcio di punizione dalla destra in area e colpo di testa vincente di Lovato. Ed è sempre il centrocampista della Juventus a sfiorare più volte il raddoppio. Tra il 38? e il 39? ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Nell'ultimoprima dell'Europeo di giugno, l'Italia21 di Paolo Nicolato batte 3-1 i pari età dell'e dà continuità alla vittoria sulla Serbia di venerdì. A Reggio Calabria sono le reti di Lovato e Colombo (doppietta) a decidere un match in cui gli azzurrini hanno sfruttato solo in parte il gran numero di occasioni concesse dagli avversari. La prima chance nasce proprio da una sbavatura del portiere Neshcheret che combina un pasticcio palla al piede, ma Cancellieri e Colombo non ne approfittano. Il protagonista del primo tempo è Nicolò Fagioli. E' suo l'assist per il gol del vantaggio al 19?: calcio di punizione dalla destra in area e colpo dia vincente di Lovato. Ed è sempre il centrocampista della Juventus a sfiorare più volte il raddoppio. Tra il 38? e il 39? ...

