Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - "Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo", dopo 16 mesi in carica. È quanto si legge in una nota del Tottenham, club londinese della Premier League. Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023 "Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio. Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini assumerà la squadra come capo allenatore ad interim per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come assistente capo allenatore". Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha aggiunto: "Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League". La ... Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - "Possiamo annunciare che l'ha lasciato il club di comune accordo", dopo 16 mesi in carica. È quanto si legge in una nota del, club londinese della Premier League. Club announcement. —Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023 "Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di. Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini assumerà la squadra come capoad interim per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come assistente capo". Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha aggiunto: "Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League". La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : ... sono andato a letto ogni notte con richieste di 200-300 mila euro a frullare nella mia testa e a togliermi il s… - sportface2016 : +++#Tottenham, ufficiale: Antonio #Conte e il club si separano. Sino a fine stagione l'allenatore sarà Cristian #Stellini+++ - marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - chiamatemimarty : #FratelliDiCrozza l'imitazione di Fitto mi ricorda un po' quella di Conte (Antonio). - antonio_staglia : RT @FFiamengo: Come si puo' notare @matteorenzi e' in compagnia di Toninelli, Donzelli, Lollobrigida, Bersani, Schlein, Meloni, Salvini, Co… -