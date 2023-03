Pd | prosegue confronto per Assemblea Gruppi con Schlein | Boccia e Braga restano in pole

(Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - Ancora una giornata di incontri e contatti nel Pd in vista dellaplenaria di lunedì della segretaria Ellycon i parlamentari e delle riunioni deiparlamentari di martedì che dovrebbero indicare i nuovi capigruppo. "Proseguire nelper capire come comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì. La linea e i nuovi assetti neie nella segreteria", ha spiegato Stefano Bonaccini nella riunione di oggi con i parlamentari che l'hanno sostenuto al Congresso. La questione capigruppo è in cima ai dossier, anche se dai contatti di queste ore non sembra emergere una discussione sui nomi di Francescoal Senato e Chiaraalla Camera, chein ...

Il neo presidente democratico ha dunque chiesto 'il mandato per proseguire ilcon Elly Schlein fino a lunedì', quando ci sarà la riunione dei gruppi di Camera e Senato . Tra i parlamentari ...speditamente il percorso tracciato dalla Regione Calabria nell'ambito della Strategia ... Al centro del, in particolare, le questioni legate agli interventi in ambito sociosanitario, ...... ed molto bella questa storia che ha una dolcezza e una sensibilità femminile inal ... poliziotto cattivo, in questo rapporto di fratelli"il discorso Giusy Buscemi . "Come nelle ...

"Proseguire nel confronto per capire come comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì. La linea e i nuovi assetti nei gruppi e nella segreteria", ha spiegato ...