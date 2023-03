LIVE Sonego-Evans, 4-6, 3-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: break per l’italiano (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ad-40 Termina in rete il dritto di Evans, sorpreso dalla centralità del colpo di Sonego. 40-40 Stop-volley meravigliosa di Sonego a coprire bene la rete, dopo aver gettato Evans lontano dalla riga di fondo campo. 40-Ad Scappa lungo un altro dritto dell’italiano, che torna ad offrire palla break. 40-40 Colpisce male la palla con il dritto Sonego. Si rimane in questo game. Ad-40 Sonego gestisce bene il back basso giocato dall’avversario, scendendo molto sulle gambe trovando la riga. 40-40 Regalo da parte di Evans che sbaglia il dritto al volo a campo aperto. 40-Ad Stecca il dritto il piemontese, sulla risposta profonda dell’avversario. 40-40 Alza molto la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAd-40 Termina in rete il dritto di, sorpreso dalla centralità del colpo di. 40-40 Stop-volley meravigliosa dia coprire bene la rete, dopo aver gettatolontano dalla riga di fondo campo. 40-Ad Scappa lungo un altro dritto del, che torna ad offrire palla. 40-40 Colpisce male la palla con il dritto. Si rimane in questo game. Ad-40gestisce bene il back basso giocato dall’avversario, scendendo molto sulle gambe trovando la riga. 40-40 Regalo da parte diche sbaglia il dritto al volo a campo aperto. 40-Ad Stecca il dritto il piemontese, sulla risposta profonda dell’avversario. 40-40 Alza molto la ...

