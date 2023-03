Lazio, intesa massima con Zaccagni sul rinnovo. Le cifre (Di sabato 25 marzo 2023) In casa Lazio probabilmente si festeggia ancora dopo l’ultima partita giocata in campionato prima della sosta per le partite della Nazionale, impegnata nelle gare di Qualificazione al prossimo Europeo in Germania del 2024. Aver avuto la meglio sulla Roma di José Mourinho deve aver riempito il cuore di gioia a Maurizio Sarri, quello dei giocatori biancocelesti, e quello della stessa società, pronta a blindare il giocatore in grado di decidere l’ultimo derby capitolino: Mattia Zaccagni. Sembra infatti che club e giocatori siano d’accordo sul rinnovare il contratto che li tiene uniti dal 2021 oramai. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile manovra della Lazio che avrebbe quindi blindato da qui a breve, l’ex giocatore dell’Hellas Verona, e così è stato. Nella giornata odierna è arrivata la notizia e ora manca praticamente solo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) In casaprobabilmente si festeggia ancora dopo l’ultima partita giocata in campionato prima della sosta per le partite della Nazionale, impegnata nelle gare di Qualificazione al prossimo Europeo in Germania del 2024. Aver avuto la meglio sulla Roma di José Mourinho deve aver riempito il cuore di gioia a Maurizio Sarri, quello dei giocatori biancocelesti, e quello della stessa società, pronta a blindare il giocatore in grado di decidere l’ultimo derby capitolino: Mattia. Sembra infatti che club e giocatori siano d’accordo sul rinnovare il contratto che li tiene uniti dal 2021 oramai. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile manovra dellache avrebbe quindi blindato da qui a breve, l’ex giocatore dell’Hellas Verona, e così è stato. Nella giornata odierna è arrivata la notizia e ora manca praticamente solo ...

