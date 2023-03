Highlights e gol Potenza-Juve Stabia 5-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 25 marzo 2023) Dilaga il Potenza sulla Juve Stabia, con i lucani che avevano bisogno come il pane di un successo per quanto riguarda la corsa ai play-off di Serie C. I rossoblù battono la Juve Stabia per 5-2 e si portano a quota 44 punti in classifica (9 vittorie, 17 pareggi, 8 sconfitte), ottavi a +1 sull’11esimo posto, il primo di quelli che non regala il sogno di salire in Serie B. Talia al 6? e Caturano al 26?: il match ha già preso la piega del Potenza (2-0), poi l’espulsione di Pandolfi che ha semplificato le cose ancora di più. E nulla importa se si è andati all’intervallo sul 2-1 (Altobelli al 45?), perché nella seconda frazione è stato un completo monologo dei padroni di casa, che hanno segnato a ripetizione e, volando sul 5-1 (Volpe al 55?, Steffe al 69?, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Dilaga ilsulla, con i lucani che avevano bisogno come il pane di un successo per quanto riguarda la corsa ai play-off diC. I rossoblù battono laper 5-2 e si portano a quota 44 punti in classifica (9 vittorie, 17 pareggi, 8 sconfitte), ottavi a +1 sull’11esimo posto, il primo di quelli che non regala il sogno di salire inB. Talia al 6? e Caturano al 26?: il match ha già preso la piega del(2-0), poi l’espulsione di Pandolfi che ha semplificato le cose ancora di più. E nulla importa se si è andati all’intervallo sul 2-1 (Altobelli al 45?), perché nella seconda frazione è stato un completo monologo dei padroni di casa, che hanno segnato a ripetizione e, volando sul 5-1 (Volpe al 55?, Steffe al 69?, ...

