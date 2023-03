Italia-Inghilterra | tensione fra I tifosi ma nessun ferito

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Qualche frizione con iinglesi poco prima del matchgiocato allo stadio Maradona di Napoli, maincidente di rilievo,. Ipressavano per entrare rapidamente nell'impianto sportivo, e la fila era molto lunga, a causa dei controlli molto serrati delle forze dell'ordine. Così alcuni supporters dell'hanno iniziato a spingere. La polizia, in assetto antisommossa, ha eseguito cariche di alleggerimento. Un intervento per evitare un ingresso precipitoso ma senza conseguenze.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - paolomariosr : Vergogna per gli Inni di Italia -Inghilterra a Napoli. - Italia_Notizie : Pagelle Italia-Inghilterra: Retegui squalo, male Barella e Berardi. Kane da record -

24 maggio 1961,2 - 3 : in gol Brighenti e Lorenzi per gli azzurri, Hitchens (2) e Greaves per gli inglesi, una gara amichevole che nel corso degli anni ha assunto rilievo perché ...Primo tempo difficile per gli azzurri, nella ripresa segna Retegui ma non ...... "Nel primo tempo siamo partiti timidi e non trovavamo le posizioni e abbiamo concesso troppo a una squadra forte come l'. Nella ripresa c'è stata una reazione, si è vista la verae ...

Una gara senza esclusione di colpi quella che ha visto l’Inghilterra trionfare per 1-2 sugli uomini guidati da Mancini. Una prestazione non ottimale da parte dell’Italia che ha sofferto molto il ...L’esordio non poteva offrire sfida più affascinante del remake della finale di Wembley: Italia-Inghilterra. Una partita che ha rievocato i dolci ricordi di quando la truppa di Roberto Mancini salì sul ...