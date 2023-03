Utero in affitto, debutta alla Camera la proposta di FdI. Ciriani: “Le donne non sono merci da comprare” (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via oggi la discussione in commissione Giustizia di Montecitorio la proposta di Fratelli d’Italia, prima firmataria Carolina Varchi, sull’Utero in affitto. Che prevede che la pratica, che in Italia è reato, possa essere perseguita anche se commessa all’estero. Il dibattito fuori e dentro il Palazzo resta infuocato. Tanto che il presidente della commissione, Ciro Maschio di FdI cofirmatario della proposta, si appella al senso di responsabilità. E si augura che tutti si confrontino “nel rispetto delle idee altrui. E usino parole e toni equilibrati”. Utero in affitto, al via il dibattito in commissione Giustizia “Oggi parte l’iter in commissione Giustizia della proposta di legge della nostra deputata Carolina Varchi. I” corpi delle donne, a maggior ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via oggi la discussione in commissione Giustizia di Montecitorio ladi Fratelli d’Italia, prima firmataria Carolina Varchi, sull’in. Che prevede che la pratica, che in Italia è reato, possa essere perseguita anche se commessa all’estero. Il dibattito fuori e dentro il Palazzo resta infuocato. Tanto che il presidente della commissione, Ciro Maschio di FdI cofirmatario della, si appella al senso di responsabilità. E si augura che tutti si confrontino “nel rispetto delle idee altrui. E usino parole e toni equilibrati”.in, al via il dibattito in commissione Giustizia “Oggi parte l’iter in commissione Giustizia delladi legge della nostra deputata Carolina Varchi. I” corpi delle, a maggior ...

