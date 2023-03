LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Hocke/Kunkel nettamente al comando! Conti-Macii possono riscrivere la storia (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.32: Programma non perfetto per la coppia francese che ha incontrato diverse difficoltà negli elementi di salto. bene il triplo salchow lanciato. Non va dimenticato che la coppia transalpina non era al meglio fisicamente, hanno lottato 4.31: Mano a terra e step out sul Triplo Flip lanciato, bene il Triplo Salchow lanciato 4.29: Bene il Triplo Twist, Step out sul Triplo Toeloop in parallelo, da rivedere le rotazioni del Doppio Salchow+Doppio Toeloop+Axel singolo in parallelo 4.27: Si chiude il secondo gruppo con la coppia francese composta da Camille Kovalev, 28 anni di Tolosa e Pavel Kovalev, 31 anni di origini russe, nato a San Pietroburgo, 13mi dopo il corto. I due sono allenati tra La Roche sur Yon e Courbevoie da Laurent Depouilly. Sono stati 14mi agli Europei di Tallinn, sesti a gennaio agli Europei di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.32: Programma non perfetto per la coppia francese che ha incontrato diverse difficoltà negli elementi di salto. bene il triplo salchow lanciato. Non va dimenticato che la coppia transalpina non era al meglio fisicamente, hanno lottato 4.31: Mano a terra e step out sul Triplo Flip lanciato, bene il Triplo Salchow lanciato 4.29: Bene il Triplo Twist, Step out sul Triplo Toeloop in parallelo, da rivedere le rotazioni del Doppio Salchow+Doppio Toeloop+Axel singolo in parallelo 4.27: Si chiude il secondo gruppo con la coppia francese composta da Camille Kovalev, 28 anni di Tolosa e Pavel Kovalev, 31 anni di origini russe, nato a San Pietroburgo, 13mi dopo il corto. I due sono allenati tra La Roche sur Yon e Courbevoie da Laurent Depouilly. Sono stati 14mi agli Europei di Tallinn, sesti a gennaio agli Europei di ...

