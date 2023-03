Dick Van Dyke, incidente d’auto per l’attore 97enne (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – incidente stradale per una leggenda di Hollywood: Dick Van Dyke, 97 anni, ha perso il controllo del volante della sua auto Lexus sulle strade bagnate di Malibù, in California, recentemente inondate dalla pioggia, e si è schiantato contro un cancello. La notizia è riportata dal sito di gossip “Tmz”. Contuso e insanguinato, l’attore statunitense – famoso per aver recitato nel film Disney “Mary Poppins” (1964) nei panni di Bert, l’allegro spazzacamino canterino – avrebbe riportato solo “ferite minori”, ha dichiarato la polizia. È stato curato sul posto dai medici dell’emergenza sanitaria e poi è stato riportato a casa da un amico. E’ stato riferito che la polizia ha presentato i documenti al Dipartimento della Motorizzazione per fargli ripetere l’esame di guida, a causa del suo status di quasi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) –stradale per una leggenda di Hollywood:Van, 97 anni, ha perso il controllo del volante della sua auto Lexus sulle strade bagnate di Malibù, in California, recentemente inondate dalla pioggia, e si è schiantato contro un cancello. La notizia è riportata dal sito di gossip “Tmz”. Contuso e insanguinato,statunitense – famoso per aver recitato nel film Disney “Mary Poppins” (1964) nei panni di Bert, l’allegro spazzacamino canterino – avrebbe riportato solo “ferite minori”, ha dichiarato la polizia. È stato curato sul posto dai medici dell’emergenza sanitaria e poi è stato riportato a casa da un amico. E’ stato riferito che la polizia ha presentato i documenti al Dipartimento della Motorizzazione per fargli ripetere l’esame di guida, a causa del suo status di quasi ...

