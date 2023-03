Violento frontale tra auto e moto | morta una ragazza di 18 anni

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tragedia a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Nella mattina di oggi, mercoledì 22 marzo, unadi 18ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto lungo via Preone. Secondo una prima ricostruzione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Violento frontale tra auto e moto: muore una ragazza di 18 anni - cronachelucane : SCONTRO FRONTALE SULLA 379 - Violento impatto tra due veicoli. Ricoverato in codice rosso un 34enne -… - occhio_notizie : Scontro frontale tra una minicar e uno scooter sul Lungomare di via Caracciolo a Napoli, nel violento impatto sono… - Bohemia04977608 : @ficantetony1 @Armega1967 @IlNazionale Il 'braccio alzato' (shomen uchi, colpo frontale dall'alto al basso) mima un… - lavocedelne : RT @fedvvfvoltn: ?? Violento frontale tra due auto, questa mattina, sulla SS 47 in località S. Cristoforo a Pergine Valsugana. Allertati al… -

...si sarebbe trattato di uno scontroanche se la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 8, è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'impatto è stato estremamenteed è ...Grave incidente ieri sera a Bregnano, sulla strada provinciale 32. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate. Unimpattotra le vetture. La conducente di una delle macchine, una donna di 34 anni, nell'impatto ha riportato ferite e traumi purtroppo molto seri. Per i soccorsi sono intervenute l'...A seguito delimpatto, la Mazda è 'rimbalzata' contro una Porsche ferma all'incrocio. I due conducenti non hanno riportato gravi lesioni ma sono comunque stati portati in ospedale a ...

Violento frontale tra auto e moto: muore una ragazza di 18 anni Fanpage.it

Una ragazza di 18 anni ha perso la vita in uno schianto contro un’auto mentre era in sella alla sua moto a San Felice del Benaco, in provincia ...Gravissimo incidente nel primo pomeriggio all'intersezione tra strada Corletto Sud e strada San Donnino. Sul posto la Polizia Stradale ...