Carcere di Ariano Irpino, un detenuto brucia la cella. Il sindacato: è emergenza (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Segretario generale del sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece, accompagnato dai quadri sindacali della Campania guidati dal segretario regionale Tiziana Guacci hanno visitato il Carcere di Ariano Irpino, dove si è verificato un grave evento critico: "Ieri un detenuto della Settima Sezione, collaboratore, ha incendiato la propria cella e a ben cinque colleghi è stato consigliato dal medico di guardia di recarsi al pronto soccorso. Si è reso necessario l'uso della maschera antigas e degli estintori. E stamattina il detenuto continuava nella protesta allagando cella e rompendo sgabello e telecomando TV". "Siamo senza parole: il SAPPE denuncia da mesi la grave situazione penitenziaria del ...

