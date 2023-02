Rugby | Kieran Crowley | “Credevo nella vittoria; pagato caro l’atteggiamento non corretto all’inizio”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) L’Italci ha provato, quest’oggi, allo Stadio Olimpico, a lottare contro una squadra oggettivamente superiore come l’Irlanda nel primo match della terza giornata del Sei Nazioni 2023; tuttavia, per quanto vada dato atto agli azzurri di aver dato il massimo in campo, non è bastato per evitare la sconfitta, con il punteggio finale di 20-34 a favore degli irlandesi. Ha inciso e non poco, a detta del C.T., un atteggiamento non propriamentea inizio gara e, si sa, a questi livelli certi errori vengono prontamente puniti (come è puntualmente accaduto). In ogni caso,si ritiene soddisfatto di quanto fatto dai suoi quest’oggi. Ecco, di seguito, le parole del C.T. azzurro rilasciate in conferenza stampa e riportate sul sito federale: “Vorrei cominciare dicendo che di sicuro ...